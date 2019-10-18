18.10.2019 | 12:46

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов в России. Об этом сообщают «Известия».

В ведомстве рассказали, что сокращать производство одноразовой упаковки будут поэтапно. Предполагается, что последним шагом станет полный запрет на использование пластиковых пакетов. В Роспотребнадзоре не уточнили, когда именно магазинам придется окончательно отказаться от этого вида упаковки.

Соответствующие поправки в закон об отходах производства уже готовы, скоро их отправят на согласование в заинтересованные ведомства. В Минприроды уже заявили, что поддерживают такую инициативу.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что сначала нужно придумать замену пластиковым пакетам, а уже потом решать вопрос об их запрете, иначе покупатели будут испытывать неудобства на кассах магазинов. Одноразовую упаковку можно заменить бумажными пакетами, текстильными сумками для постоянного использования или изделиями из так называемого биоразлагаемого пластика.

В ассоциации «Чистая страна» вместо полного запрета пластиковых пакетов предложили устанавливать высокие цены на одноразовую упаковку, чтобы россияне менее активно ее покупали. Несколько лет назад магазины бесплатно предоставляли пакеты на кассе, однако сейчас многие крупные торговые сети стали брать за них деньги, в результате чего спрос на упаковку из пластика упал почти вдвое.

В июне министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин рассказал, что ведомство предлагает ежегодно сокращать потребление пластика в России на 10-20 процентов. По его словам, эта тема находится на стадии обсуждения. В Минприроды отмечали, что действовать надо аккуратно, чтобы люди резко не потеряли рабочие места.