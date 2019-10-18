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В стране и мире | Россияне массово помолились за здравие Заворотнюк

18.10.2019|15:01
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Поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк приняли участие в коллективной молитве о ее выздоровлении «вопреки любым прогнозам». Призыв присоединиться к акции разместили близкие артистки в Instargram-аккаунте.

Помолиться за здравие Заворотнюк мог любой желающий в пятницу, 18 октября, с 6 до 7 часов утра. Родственники актрисы пояснили, что организовать подобную акцию предложила одна из подписчиц.

15 октября близкие актрисы впервые подтвердили в соцсетях, что она болеет. Позже ее друзья сообщили, что состояние Заворотнюк заметно улучшилось после операции.

48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. В середине сентября стало известно, что она попала в больницу, а в начале октября ее перевели в центр для реабилитации тяжелобольных пациентов.

Источник — lenta.ru
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