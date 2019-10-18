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В стране и мире | Население России сократилось

18.10.2019|12:52
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За первые девять месяцев 2019 года население России сократилось на 52,5 тысячи человек. Таким образом, по состоянию на 1 октября в стране проживало 146,7 миллиона граждан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

По информации ведомства, рождаемость снизилась с 1078,1 тысячи детей в январе-августе 2018 года до 994,3 тысячи за этот же период в нынешнем году. Смертность также снизилась: с 1247,2 тысячи человек до 1213,5 тысячи.

Естественная убыль населения за девять месяцев 2019 года составила 219,2 тысячи человек, за этот же период в прошлом году — 169,1 тысячи.

В 2019 году мигрантов в стране стало в два раза больше. Так, в январе-августе 2018-го их число увеличилось на 84,4 тысячи, в 2019-м — уже на 166,7 тысячи. «Интерфакс» отмечает, что миграционный прирост на 76 процентов закрыл потери от естественной убыли населения.

Ранее России предсказали рекордный наплыв мигрантов в 2019 году.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.10.2019 13:17|

penzainform.ru писал(a):

Ранее России предсказали рекордный наплыв мигрантов в 2019 году
Срочно нужны новости об Украине и беженцах в Германии!

Гость|18.10.2019 13:26|

но при этом почему-то резко выросла продолжительность жизни...

Гость|18.10.2019 13:33|

Объективности ради, при исчислении продолжительности жизни в России следует учитывать не только выживающую часть населения.

Имя: Гость
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