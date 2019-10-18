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В стране и мире | Мать убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни

18.10.2019|11:06
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Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева высказалась против отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом она заявила радиостанции «Говорит Москва».

«Нельзя смешивать имя ребенка и смертную казнь», — сказала она.

Ранее родные погибшей девочки уже высказывались против смертной казни. В разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» ее тетя заявила, что имя девочки «не должно ассоциироваться со смертной казнью».

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября. После задержания подозреваемый сознался, что задушил ребенка, а тело спрятал в гараже. По словам мужчины, он незаконно присвоил себе чужой гараж. Проходя мимо него, девочка якобы заговорила с ним, и он испугался, что гараж может принадлежать ее семье.

После того как стало известно об убийстве ребенка, жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя выдать им убийцу. Силовикам пришлось применить спецсредства. Известно, что подозреваемый был несколько раз судим за кражу, нападение и изнасилование девушки.

После случившегося мэр города Михаил Исаев сообщил, что в городе «снесут или оградят» гаражи. На фоне происшествия россияне выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов — 80 процентов поддержали эту идею. Еще 16,7 процента выступили против возвращения высшей меры наказания.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.10.2019 11:38|

penzainform.ru писал(a):

«Нельзя смешивать имя ребенка и смертную казнь», — сказала она.
Несмотря на случившуюся в жизни трагедию и сильнейшее потрясение человек продолжает мыслить разумно и рационально Гораздо более разумно чем многие другие наши сограждане. Это достойно глубокого уважения.

Сил всем родным погибшей, чтобы пережить эту ужасную трагедию.

Гость|18.10.2019 11:49|

Жизнь за жизнь. По-моему честная расплата за содеянное

Гость|18.10.2019 11:53|

Жаль у него ребёнка нет. Надо око за око,зуб за зуб. Кровная месть на Кавказе все тихо спокойно. На зоне он будет 200ым.

Гость|18.10.2019 11:55|

Мама красивая женщина. Правильно говорят не родись красивой, а родись счастливой. Горе ужасное. Соболезнование всей семье!

Гость|18.10.2019 11:56|

Гость писал(a):

На зоне он будет 200ым.
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Имя: Гость
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