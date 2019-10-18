18.10.2019 | 11:06

Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева высказалась против отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом она заявила радиостанции «Говорит Москва».

«Нельзя смешивать имя ребенка и смертную казнь», — сказала она.

Ранее родные погибшей девочки уже высказывались против смертной казни. В разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» ее тетя заявила, что имя девочки «не должно ассоциироваться со смертной казнью».

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября. После задержания подозреваемый сознался, что задушил ребенка, а тело спрятал в гараже. По словам мужчины, он незаконно присвоил себе чужой гараж. Проходя мимо него, девочка якобы заговорила с ним, и он испугался, что гараж может принадлежать ее семье.

После того как стало известно об убийстве ребенка, жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя выдать им убийцу. Силовикам пришлось применить спецсредства. Известно, что подозреваемый был несколько раз судим за кражу, нападение и изнасилование девушки.

После случившегося мэр города Михаил Исаев сообщил, что в городе «снесут или оградят» гаражи. На фоне происшествия россияне выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов — 80 процентов поддержали эту идею. Еще 16,7 процента выступили против возвращения высшей меры наказания.