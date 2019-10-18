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В стране и мире | Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

18.10.2019|13:37
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В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян. Как сообщает газета «Коммерсантъ», это произошло из-за ошибки на одном из серверов, который, предположительно, принадлежит микрофинансовой организации. Ошибку уже устранили, но злоумышленники могли успеть скачать базу.

По данным издания, речь идет об организации «ГринМани», выдававшей онлайн-займы. В документах, в частности, есть паспортные данные заемщиков, адреса, телефоны, а также информация о кредитах. Глава организации Андрей Луцык сообщил, что по поводу информации об утечке проводится проверка.

В начале октября газета «Коммерсантъ» сообщила об утечке данных нескольких миллионов клиентов «Билайна». По информации издания, база содержала 8,7 миллиона записей со сведениями о клиентах, подключивших домашний интернет. Оператор связи в свою очередь пояснил, что значительная часть распространенной информации на данный момент устарела. Кроме того, база клиентов на конец второго квартала 2019 года составляет не восемь миллионов, а 2,5 миллиона абонентов.

Источник — lenta.ru
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