17.10.2019 | 11:48

Вступили в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе, которые упрощают взыскание задолженности с дачников. Об этом пишет «Российская газета».

Раньше садоводческим товариществам, чтобы вернуть деньги, нужно было подать иск, однако теперь вопрос решается в мировом суде, где выдается соответствующий приказ. Заявитель направляет его в банк, после этого деньги списываются со счета или карты должника.

В Союзе дачников изданию сообщили, что злостными неплательщиками являются примерно 10 процентов дачников, остальные оплачивают взносы вовремя.

Летом 2019 года спрос на аренду загородной недвижимости в Подмосковье упал на 18 процентов по сравнению с летом прошлого года. Риелторы объясняют это тем, что люди стали предпочитать отдыхать на базах отдыха, а не снимать коттеджи.