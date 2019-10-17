Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 окт 2019|13:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  71.16  |  $  64.09

В стране и мире | В России упростили взыскание долгов с дачников

17.10.2019|11:48
Печать

Вступили в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе, которые упрощают взыскание задолженности с дачников. Об этом пишет «Российская газета».

Раньше садоводческим товариществам, чтобы вернуть деньги, нужно было подать иск, однако теперь вопрос решается в мировом суде, где выдается соответствующий приказ. Заявитель направляет его в банк, после этого деньги списываются со счета или карты должника.

В Союзе дачников изданию сообщили, что злостными неплательщиками являются примерно 10 процентов дачников, остальные оплачивают взносы вовремя.

Летом 2019 года спрос на аренду загородной недвижимости в Подмосковье упал на 18 процентов по сравнению с летом прошлого года. Риелторы объясняют это тем, что люди стали предпочитать отдыхать на базах отдыха, а не снимать коттеджи.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!