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В стране и мире | В России кондуктор заставила ребенка просить деньги на проезд у пассажиров

17.10.2019|12:12
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В Тамбове кондуктор маршрута №18С заставила несовершеннолетнюю девочку просить деньги у пассажиров, так как ее транспортная карта не сработала. Об этом сообщило издание «ВТамбове».

Мать девочки рассказала, что ребенок попытался оплатить проезд по карте на остановке Чичканова. По ее словам, кондуктор начала унижать ребенка и обвинять, что та знала о стоп-листе и специально заплатила картой. С собой у ребенка было 10 рублей, кондуктор не выпустила ее из автобуса и заставила просить деньги у пассажиров.

По словам матери, девочка в слезах просила у пассажиров 12 рублей.

Ранее в Чите кондуктор троллейбуса изготовил и подложил муляж взрывного устройства в салон общественного транспорта, чтобы сорвать свой рабочий день. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Источник — lenta.ru
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Гость|17.10.2019 12:52|

И откуда такие бессердечные берутся. А ведь в субботу небось пойдет в церковь, свечку поставит, а сама ребенка чужого унизила. Героиня!

Degrin|17.10.2019 12:59|

Видимо кондукторов теперь надо проверять на вменяемость перед приемом на работу. Понятно конечно, что зарплата там маленькая и идут туда не от хорошей жизни, но не до такой же степени неадекватно вести себя

Гость|17.10.2019 13:16|

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