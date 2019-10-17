Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 окт 2019|16:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  71.29  |  $  64.17

В стране и мире | Россиянка уточнила у сбитого ребенка маршрут и уехала

17.10.2019|14:57
Печать

В Абакане женщина сбила 12-летнюю девочку, спросила у нее маршрут до улицы Тургенева и уехала. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, авария произошла 15 октября, девочка шла по обочине. Предположительно, женщина была за рулем ВАЗ-2114.

Пострадавшая самостоятельно обратилась к врачам, у нее диагностировали перелом ноги и ушиб колена.

В июле в селе Буйское (Уржумский район Кировской области) шестилетний мальчик катался на велосипеде и выехал на дорогу, после чего попал под колеса автомобиля. Он скончался на месте от полученных травм. Экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|17.10.2019 15:13|

сами читаете, что пишете?

Гость|17.10.2019 15:59|

Гость писал(a):

сами читаете, что пишете?
Что не так написано??

Гость|17.10.2019 16:08|

Настоящая автоледи. В бартасии таких толпы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!