17.10.2019 | 14:57

В Абакане женщина сбила 12-летнюю девочку, спросила у нее маршрут до улицы Тургенева и уехала. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, авария произошла 15 октября, девочка шла по обочине. Предположительно, женщина была за рулем ВАЗ-2114.

Пострадавшая самостоятельно обратилась к врачам, у нее диагностировали перелом ноги и ушиб колена.

В июле в селе Буйское (Уржумский район Кировской области) шестилетний мальчик катался на велосипеде и выехал на дорогу, после чего попал под колеса автомобиля. Он скончался на месте от полученных травм. Экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола.