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В стране и мире | Оценены последствия нового налога Чубайса

17.10.2019|16:46
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Член Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов оценил, насколько могут вырасти тарифы ЖКХ в случае принятия законопроекта об «углеродном налоге». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, каждый рубль сбора может дать рост тарифов ЖКХ до двух рублей. «Минэнерго оценило, что рост сбора на рубль приведет к росту тарифов на 1,2 рубля. Однако с учетом всех экономических факторов рост тарифов может составить 1,5-2 рубля в месяц», — указал Гарипов.

Он подчеркнул, что налоги и сборы составляют примерно 8-9 процентов от тарифа на тепло, поэтому любой дополнительный налог компании будут компенсировать за счет роста стоимости услуг.

Ранее Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об «углеродном налоге». Сенаторы опасаются, что новый сбор за превышение выброса парниковых газов может негативно сказаться на динамике роста экономики.

Изначально идею этого сбора озвучил в июне глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.10.2019 16:57|

Рыжая сволочь

Гость|17.10.2019 17:50|

Минфин — ведомство указало на необходимость повышения налогов на размер инфляции по итогам 2019 года. Конкретный размер повышения в Налоговом кодексе не прописан. Для каждого из налогов существует отдельная формула.

Основные налоги на малый и средний бизнес, использующий специальные режимы, вырастут в 2020 году на 4,9 процента. Проект соответствующего приказа опубликован на Федеральном портале нормативно-правовых актов.

Предполагается, что единый налог на вмененный доход (ЕНВД) вырастет на 2,009 процента, патент, применяемый индивидуальными предпринимателями, — на 1,592 процента, торговый сбор — на 1,382 процента.

Повышение станет самым значительным с 2015 года, когда рост составил 7,5 процента.

В РФ доходы от экспорта нефти намерены заменить средствами населения

Гость|17.10.2019 17:53|

До налога на воздух осталось немного.

Имя: Гость
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