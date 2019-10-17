17.10.2019 | 16:46

Член Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов оценил, насколько могут вырасти тарифы ЖКХ в случае принятия законопроекта об «углеродном налоге». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, каждый рубль сбора может дать рост тарифов ЖКХ до двух рублей. «Минэнерго оценило, что рост сбора на рубль приведет к росту тарифов на 1,2 рубля. Однако с учетом всех экономических факторов рост тарифов может составить 1,5-2 рубля в месяц», — указал Гарипов.

Он подчеркнул, что налоги и сборы составляют примерно 8-9 процентов от тарифа на тепло, поэтому любой дополнительный налог компании будут компенсировать за счет роста стоимости услуг.

Ранее Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об «углеродном налоге». Сенаторы опасаются, что новый сбор за превышение выброса парниковых газов может негативно сказаться на динамике роста экономики.

Изначально идею этого сбора озвучил в июне глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы.