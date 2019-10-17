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В стране и мире | На российских магистралях повысят допустимую скорость

17.10.2019|11:54
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В ближайшее время на российских автомагистралях поднимут допустимый скоростной лимит до 130 километров в час. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников на совещании «Безопасность дорожного движения и развитие инфраструктуры», передает портал Autonews принадлежащего Григорию Березкину РБК.

Черников отметил, что повышение скорости затронет в том числе платные дороги. Он выразил уверенность, что аварии не будут происходить даже при увеличении максимальной скорости.

Глава ведомства также заявил, что отмена нештрафуемого превышения скорости на 20 километров в час не произойдет до полной инспекции дорог на соответствие установленных там дорожных знаков по ограничению скорости. Черников пояснил, что меру ввели в 2013 году, и на тот момент дорожные камеры были «несовершенны», поэтому и начал действовать допустимый порог. По его словам, сегодня камеры фиксируют превышение скоростного режима с очень маленькой погрешностью.

Ранее стало известно, что ГИБДД придумала новый способ замерять скорость проезжающих автомобилей. Мобильные камеры для замера скорости будут встраивать в сигнальную балку на крыше патрульных машин. По мнению Черникова, такие приборы заменят переносные камеры на треногах. Устройства могут появиться на новых автомобилях уже в следующем году.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.10.2019 12:55|

Ну всё. Теперь лететь и разбиваться будут на законных основаниях. Сотку (+10 км/ч допустимых) бы ограничели и этого достаточно для быстрого и комфортного проезда.

Гость|17.10.2019 13:09|

Гость писал(a):

того достаточно для быстрого и комфортного проезда.
на ВАЗе - да, больше нельзя

Имя: Гость
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