17.10.2019 | 15:28

В российских регионах следует развивать не метро, которое во всех городах, кроме Москвы, является убыточным, а наземный транспорт, в том числе скоростные трамваи. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету заявил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что подземный транспорт убыточен даже без учета стоимости его строительства, и это касается даже Санкт-Петербурга, второго по величине города в России.

По словам Алафинова, такая ситуация заставила министерство изменить приоритеты. В частности, сейчас Минтранс вместе Минфином, Внешэкономбанком и ГТЛК «отрабатывают дополнительные программы в части лизинговых схем», чтобы поддержать альтернативные проекты, среди которых есть и скоростной трамвай.

Также со следующего года в регионы направят 20 миллиардов рублей из нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на замену автобусного парка автобусами на газомоторном топливе.

Директор департамента экономики и финансов Минтранса Татьяна Горбачик пояснила, что выделять решено по четыре миллиарда в год. Порядок распределения установят к концу года, но предполагается, что попавший в программу регион сможет получить два новых автобуса, выплачивая по лизингу стоимость только одного.

По словам Горбачик, прямая поддержка развития скоростного трамвая в нацпроект не заложена, но есть планы задействовать различные механизмы с участием инвесторов. Один из проектов предусмотрен в Московской области, другой представят в ноябре на транспортном форуме в Екатеринбурге.