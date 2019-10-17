17.10.2019 | 12:18

Мобильные камеры для замера скорости проезжающих автомобилей будут встраивать в сигнальную балку на крыше патрульных машин. Об этом рассказал начальник ГИБДД России Михаил Черников на конференции в Екатеринбурге, передает «Коммерсантъ».

По мнению Черникова, такие приборы заменят переносные камеры на треногах. Он рассказал, что новые устройства снимают все вокруг на 360 градусов, записывают видео и замеряют скорость. Черников добавил, что устройства могут появиться на новых автомобилях уже в следующем году. Он пояснил, что увидел подобные технологии у полиции в Азербайджане.

Как выяснил «Коммерсантъ», в России есть два производителя камер, способных замерять скорость на ходу. Это петербургская компания «Симикон», производящая камеры, которые устанавливаются на треноге в багажник либо на крышу автомобиля, а также смоленская компания «Арсенал 67», которая делает балки со встроенной камерой. ГАИ склоняется к варианту с балкой нового типа на крыше, узнала газета.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов поддержал отказ от применения камер на треногах, но заявил, что измерения могут быть неточными, если данные о собственной скорости будут брать с GPS и бортового компьютера автомобиля. При этом он не поддержал идею с треногой в багажнике, так как технику могут передать частным компаниям, что «еще больше обозлит» водителей.

Эксперт по фиксации нарушений Григорий Шухман в свою очередь заявил, что стационарные камеры ставят в местах с заведомо известным скоростным режимом. Он задался вопросом, откуда будут браться данные о скоростном ограничении на данном отрезке, если камера будет передвижная.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года в России нельзя будет ездить на только что купленном автомобиле без номеров. Сейчас на то, чтобы поставить автомобиль на учет, дается 10 дней, в течение которых можно ездить на новой машине по дорогам общего пользования. По новым правилам, регистрировать автомобили будет дилер.