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В стране и мире | Россиянам пообещали теплый ноябрь

16.10.2019|10:52
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В ноябре в России ожидается температура выше нормы. Об этом заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете».

По словам Паршиной, теплее обычного будет в Москве, Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Псковской областях и в Поволжье. Также повышенная температура воздуха ждет жителей Урала, Ханты-Мансийского округа, Ямала, прибрежных районов Приморского и Хабаровского краев, а также Магаданской области и Камчатки.

Потепление прогнозируют и для жителей северных регионов. В Мурманской и Архангельской областях, а также в Карелии и Коми температура воздуха может быть выше нормы более чем на градус.

На юге России, напротив, ожидается похолодание. В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.

15 октября сообщалось, что в Москве и Московской области ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Кроме того, температура в регионе также будет резко колебаться. Днем 16 октября воздух прогреется до плюс 10 градусов, однако ночью возможны понижения температуры до минусовых значений.

Источник — lenta.ru
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