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В стране и мире | Российских детей защитят от падений из окон

16.10.2019|12:55
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Минстрой планирует до конца 2019 года изменить правила строительства жилых домов таким образом, чтобы предупреждать выпадение детей из окон. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте уполномоченной при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В частности, ведомство обяжет застройщиков применять системы безопасности при проектировании оконных блоков — такие системы не позволят детям самостоятельно открывать окна. Кроме того, планируется строго определить высоту ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, крыш — она должна будет составлять не менее 1,2 метра. Внутренние лестницы в жилых домах будут иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 метра.

«Я очень надеюсь, что изменения, которые планирует внести Минстрой, — это лишь один из первых шагов к решению проблемы выпадения детей из окон, потому что нерешенных вопросов еще много. Например, принимаемые меры коснутся только новостроек, а как же вторичное жилье? Там тоже живут дети», — приводятся в сообщении слова Кузнецовой.

По сведениям уполномоченных по правам ребенка в регионах, за три летних месяца 2019-го при падении из окон погибли 125 несовершеннолетних, из них 80 процентов — дети в возрасте до семи лет.

В сентябре 2019-го в городе Ишиме Тюменской области студентка медицинского колледжа поймала выпавшего с балкона многоэтажки трехлетнего ребенка. Он не пострадал. Родственники мальчика назвали девушку его второй мамой.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.10.2019 13:47|

"Российских детей защитят от падений из окон"

Как всегда, вовремя, когда уже года 2 во всю строят жилые дома с низкими подоконниками, и "панараммными" окнами откуда, ни то что ребенок - взрослый запросто вылетит, в том числе, разбив стекло. Кроме того, внешние переходы в некоторых современных многоквартирных домах вместо кирпичной или блочной кладки ограждают перилами.

Гость|16.10.2019 13:54|

Под потолком делайте окна, на высоте метр восемьдесят.

Гость|16.10.2019 14:01|

Прально! Ибо нечаго рабам божьим на свет земной пялится. Апосля смерти насладятся светом божьим. А в миру, токма покаяние и смирение.

Гость|16.10.2019 14:03|

Раньше были окна с форточками, открывались с усилием. Если в доме ребёнок, то можно было просто открыть форточку для проветривания, вторую раму ему было бы сложно открыть. А сейчас пластиковое говно.

Гость|16.10.2019 14:03|

penzainform.ru писал(a):

она должна будет составлять не менее 1,2 метра.
А что мешает ребенку пододвинуть стульчик и забраться на подоконник? Тогда еще и обязать, табуреты привинчивать к полу.

Гость|16.10.2019 14:18|

Гость писал(a):

Прально! Ибо нечаго рабам божьим на свет земной пялится. Апосля смерти насладятся светом божьим. А в миру, токма покаяние и смирение
Да причем здесь смирение. Раньше в большинстве жилых домов были окна нормальной высоты и с форточками. Теперь пошла дурацкая мода на остекление до пола или окнами с низкими подоконниками, чтобы трусы были видны. Жадность строителей зашкаливает.

Имя: Гость
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