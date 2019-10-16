16.10.2019 | 16:30

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий полиции право выносить гражданам предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения ими преступлений или административных правонарушений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о действиях, которые законодательство России относит к подведомственности полиции. Предостережения также позволят не допустить продолжения антиобщественного поведения, отмечается в документе.

Порядок объявления предостережения, его вручения, форму и категорию должностных лиц, уполномоченных его объявить, определит МВД России. До этого правом выносить предостережения обладали только сотрудники ФСБ и прокуратуры.

Соответствующие изменения внесли в закон «О полиции», Госдума приняла поправки в него в сентябре. Автор инициативы Василий Пискарев отметил, что принятие закона сможет способствовать профилактике правонарушений и преступлений в России.