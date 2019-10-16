16.10.2019 | 16:26

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года и рекомендовал нижней палате парламента принять соответствующий законопроект. Об этом сообщает ТАСС.

Заморозку накопительной части пенсии впервые ввели в 2014 году. Этот период должен был закончиться в 2020 году, но в конце 2018-го президент России Владимир Путин продлил его до 2021 года.

На время действия заморозки страховые отчисления с зарплат россиян в полном объеме направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Раньше граждане могли самостоятельно распоряжаться этими деньгами: направить на формирование собственных накоплений или передать в страховую часть.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что учет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц, поскольку размер в 16 процентов индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.

Отмечается также, что продление заморозки на 2022 год позволит уменьшить трансферт в бюджет Пенсионного фонда на 634,8 миллиарда рублей.