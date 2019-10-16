Пензенское информационное агентство|18+|Среда|16 окт 2019|17:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+11oC
Завтра | Ясно |
  71.19  |  $  64.42

В стране и мире | Пенсии россиян снова «заморозят»

16.10.2019|16:26
Печать

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года и рекомендовал нижней палате парламента принять соответствующий законопроект. Об этом сообщает ТАСС.

Заморозку накопительной части пенсии впервые ввели в 2014 году. Этот период должен был закончиться в 2020 году, но в конце 2018-го президент России Владимир Путин продлил его до 2021 года.

На время действия заморозки страховые отчисления с зарплат россиян в полном объеме направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Раньше граждане могли самостоятельно распоряжаться этими деньгами: направить на формирование собственных накоплений или передать в страховую часть.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что учет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц, поскольку размер в 16 процентов индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.

Отмечается также, что продление заморозки на 2022 год позволит уменьшить трансферт в бюджет Пенсионного фонда на 634,8 миллиарда рублей.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|16.10.2019 16:33|

Давайте начистоту, сколько можно ерундой заниматься. Эти пенсионные отчисления, которые на нашу пенсию делает работодатель, мы никогда не увидим.

Гость|16.10.2019 17:00|

Об чем речь, объясните, пожалуйста , доступным языком.

Гость|16.10.2019 17:14|

Грабеж тружеников продолжается. Ролдугиным, Пригожиным, Чубайсам,Сечиным, Кадыровым нужны деньги.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!