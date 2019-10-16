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В стране и мире | 75-летняя женщина родила дочь от 80-летнего мужчины

16.10.2019|16:05
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В индийском городе Кота, штат Раджастан, 75-летняя Прабха Деви (Prabha Devi) родила девочку с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщает издание The Sun.

Ребенок появился на свет на седьмом месяце беременности (30-я неделя) в субботу, 12 октября. Вес новорожденной составлял менее 700 граммов. Врачи провели вынужденное кесарево сечение, поскольку у Деви обнаружили проблемы со здоровьем.

«Она в преклонном возрасте, еще и болеет, мы не могли рисковать жизнями матери и ее ребенка. Шесть месяцев она благополучно вынашивала плод. Это существенный срок для ее возраста, — подчеркнул акушер Абхилаша Кинкер (Abhilasha Kinker), который проводил роды. — Если бы мы не сделали кесарево, девочка могла умереть в утробе матери».

Младенца сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным от 15 октября, состояние здоровья ребенка стабилизировалось. Маленькая пациентка находится под постоянным наблюдением докторов. «Она лежит в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Мы постоянно следим за ней. Мать сможет ее кормить, только когда ребенок окрепнет и наберет вес», — объяснил акушер.

По словам Абхилаша, доктора выпишут новорожденную из больницы, когда она поправится до полутора килограммов. Он также отметил, что ни Деви, ни ее 80-летний супруг не подтвердили свой возраст документально. «На вид ей 72-75 лет, — рассказывает врач. — Ее возраст очень осложнял беременность, а потом она заболела. У женщины проблемы с легкими».

Если индианка подтвердит свой возраст, она может стать старейшей в мире матерью. Текущий рекорд принадлежит испанке Марии дель Кармен Бусаде де Ларе (Maria del Carmen Bousada de Lara), которой удалось родить двойню в 66 лет.

5 сентября в индийском штате Андхра-Прадеш 74-летняя Эрраматти Мангаямма (Erramatti Mangayamma) родила двух здоровых девочек благодаря ЭКО. «Операция прошла благополучно, — подчеркнул врач, который проводил роды. — Мать и младенцы здоровы и не имеют осложнений». Возраст женщины не был подтвержден документально.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.10.2019 16:12|

Единая Индия, благодаря политике этой партии :)))

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