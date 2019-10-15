15.10.2019 | 16:22

Эксперимент по выдаче электронных паспортов для россиян может начаться в Москве в марте 2020 года. Об этом говорится в проекте указа президента России Владимира Путина, опубликованном на портале проектов правовых актов.

В документе предлагается правительству России совместно с МВД России и правительством Москвы провести эксперимент, «предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина Российской Федерации в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения».

Ранее вице-премьер Максим Акимов показал образец будущих электронных паспортов россиян размером с пластиковую банковскую карту. Он продемонстрировал, что электронное удостоверение личности россиянина будет содержать информацию, которая в течение жизни человека не меняется, и такие данные, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место проживания, водительские права, СНИЛС, ИНН и срок действия документа. На обратной стороне образца карты, показанной Акимовым, расположен буквенный и QR-код, а также голографическое изображение владельца. Каждый паспорт будет действовать 10 лет.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. По его словам, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным». Акимов отметил, что власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными. Так, если человек уже достиг 45-летнего возраста и получил паспорт, он сможет пользоваться документом «до гробовой доски», заявил Акимов.