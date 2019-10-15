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В стране и мире | В России научились диагностировать рак по одной капле крови

15.10.2019|12:51
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В Москве начали применять новую методику, которая позволяет диагностировать рак на ранней стадии по одной капле крови за день. Технологию разработали врачи Сеченовского университета. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, благодаря новой методике можно также заранее определять, какой орган может быть затронут заболеванием. Причем отмечается, что для применения методики используется стандартное оборудование, которое есть во всех медицинских лабораториях. Таким образом, технологию можно будет применять по всей России. Ее точность составляет 90 процентов.

«Мы использовали не только онкомаркеры, мы использовали маркеры воспаления, мы использовали маркеры обмена веществ. И за счет такой комплексной оценки методами машинного облучения у нас получился совершенно новый метод», — рассказала директор института кластерной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева.

Ранее стало известно, что на лечение онкологических заболеваний в 2020 году направят дополнительно 50 миллиардов рублей. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, всего на увеличение химиотерапевтического лечения направят 120 миллиардов рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.10.2019 13:08|

В Пензе где можно провериться по этой методе?

Гость|15.10.2019 13:10|

Гость писал(a):

В Пензе где можно провериться по этой методе?
Нигде. Деньги ушли на строительство персональной столовой для главврача онкологического центра и питания в ней.

Гость|15.10.2019 13:11|

В Пензе даже онкомаркеров не хватает, не говоря уже о других обычных методиках диагностирования и лечения рака

Гость|15.10.2019 13:12|

Гость писал(a):

В Пензе где можно провериться по этой методе?

Нигде. Деньги ушли на строительство персональной столовой для главврача онкологического центра и питания в ней.

Шо, опять те же грабли, да сколько можно, где мои революционные вилы.

Гость|15.10.2019 13:13|

Новое здание онкоцентра в Пензе когда построят? Федеральный проект есть, а здания нет. Вся диагностика исключительно на глаз врача и на ощупь

Гость|15.10.2019 13:14|

Гость писал(a):

Шо, опять те же грабли, да сколько можно, где мои революционные вилы.
Росгвардия тебе в помощь, они знают куда воткнуть тебе энти вилы

Гость|15.10.2019 13:16|

Гость писал(a):

Гость|15.10.2019 13:13|

Новое здание онкоцентра в Пензе когда построят?

Тогда когда на последний бюджетный рубль на твою могилу положуть бордюр провославный

Гость|15.10.2019 13:41|

По одной каплЕ.

Гость|15.10.2019 13:44|

странно все это учёных нет нии нет иследований нет а открытия есть если так то скоро будем опятьвпереди планеты всей

Гость|15.10.2019 13:46|

слава российской науке

Дмитрий Н. Мотовилов|15.10.2019 13:50|

Гость писал(a):

В Пензе где можно провериться по этой методе?
Везде. Отрежут на анализ половину подозрительного участка тела. После чего под трубу облучателя и гарантированный рак через несколько лет.

Имя: Гость
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