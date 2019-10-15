15.10.2019 | 13:26

В Приморье две местные жительницы 80 и 86 лет решили покормить бездомных собак, из-за чего грузовому поезду Владивосток — Москва пришлось экстренно затормозить и остановиться. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному Федеральному округу.

Инцидент произошел в районе станции Спасск-Дальний. Отмечается, что ради кормления животных женщины пересекли восемь железнодорожных путей, однако из-за этого поезду пришлось остановиться на 10 минут.

На нарушительниц составили протоколы об административном правонарушении по части 5 статьи 11.1 КоАП («Действия, угрожающие безопасности движения железнодорожного транспорта») и выписали штраф.

Ранее сообщалось, что в Россию прибыл пассажирский поезд из Германии, в одном из вагонов которого зафиксировано значительное превышение радиационного фона. Следы радиации мог оставить один из пассажиров, который проходит лечение от онкологического заболевания. Отмечается, что в поезде не было пассажиров.