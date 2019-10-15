Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|15 окт 2019|17:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
  71.17  |  $  64.59

В стране и мире | Родителей заставят отчитываться о передвижении детей после убийства в Саратове

15.10.2019|15:36
Печать

В мэрии Саратова после убийства девятилетней девочки пообещали составить для каждого ученика индивидуальный маршрут от школы до дома, отклонение от которого родители должны будут письменно объяснить. Об этом сообщила председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая, передает «Коммерсантъ-Саратов».

По ее словам, если школьнику по какой-то причине надо изменить маршрут и, например, зайти к родственникам, в магазин, или пройтись с друзьями, родители должны будут письменно уведомить об этом школу.

Мэр Саратова Михаил Исаев также поручил вырубить в городе зеленые насаждения. По его словам, каждая улица должна просматриваться «с одного конца до другого». «Тогда не появится ни у кого мотивация сидеть в траве, за кустами, деревьями, сидеть распивать и так далее», — заявил мэр.

Ранее жители Саратова показали фотографии других опасных улиц и дворов, где вынуждены ходить их дети. На опубликованных в соцсетях кадрах видно заброшенные здания, высокие кусты и деревья, а также мусор. Саратовцы утверждают, что в подобных местах собираются «наркоманы и бомжи» либо пьяные люди. По их словам, там также ходят бродячие собаки.

Девятилетняя Лиза пропала утром 9 октября по пути в школу, ее путь проходил через гаражи, заросшие травой и кустарниками. Подозреваемый в убийстве сознался, что задушил девочку, а тело спрятал в гараже. Он пояснил, что незаконно присвоил себе чужой гараж. Проходя мимо, девочка якобы заговорила с мужчиной, и он испугался, что гараж может принадлежать ее семье. После того, как стало известно об убийстве ребенка, местные жители устроили стихийный митинг, который пришлось разгонять силовикам.

После случившегося мэр города Михаил Исаев сообщил, что в городе «снесут или оградят» гаражи. На фоне происшествия россияне выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов — 80 процентов поддержали эту идею. Еще 16,7 процента выступили против возвращения высшей меры наказания.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|15.10.2019 15:52|

penzainform.ru писал(a):

если школьнику по какой-то причине надо изменить маршрут и, например, зайти к родственникам, в магазин, или пройтись с друзьями, родители должны будут письменно уведомить об этом школу.

Мэр Саратова Михаил Исаев также поручил вырубить в городе зеленые насаждения. По его словам, каждая улица должна просматриваться «с одного конца до другого».

Ну вот маразм не заставил себя ждать. И учителей есть чем занять (составлением плана удобного маршрута и собиранием бумажек от родителей). А уж зелёные насаждения - это 100% опасность для населения. Вырубить однозначно, и настроить пивнушек на месте пустырей.

Гость|15.10.2019 15:52|

"В мэрии Саратова после убийства девятилетней девочки пообещали составить для каждого ученика индивидуальный маршрут от школы до дома, отклонение от которого родители должны будут письменно объяснить. Об этом сообщила председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая, передает «.............».

По ее словам, если школьнику по какой-то причине надо изменить маршрут и, например, зайти к родственникам, в магазин, или пройтись с друзьями, родители должны будут письменно уведомить об этом школу."

Имитация бурной деятельности.

"Мэр Саратова Михаил Исаев также поручил вырубить в городе зеленые насаждения. По его словам, каждая улица должна просматриваться «с одного конца до другого». «Тогда не появится ни у кого мотивация сидеть в траве, за кустами, деревьями, сидеть распивать и так далее», — заявил мэр"

Сажали, сажали - теперь вырубить все к чертовой матери.

Хотя, некоторые пустыри, действительно надо расчистить. Бурьян выше человеческого роста.

"На фоне происшествия россияне выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов — 80 процентов поддержали эту идею."

Вот когда дитё чиновника пострадает - без всякий 1,2,3 чтений введут вышку. И то, не факт. Не по-боговски.

Гость|15.10.2019 15:59|

Тихо шифером шурша... Нет заставить полицию патрулировать территории, они до школы докопались. Вполне ожидаемая новость.

Гость|15.10.2019 16:04|

А вот и скажите теперь, что власть меры не принимает? Еще как принимает, мало никому не покажется!

Гость|15.10.2019 16:07|

Дебилы %ля

Гость|15.10.2019 16:08|

Гаражи, гаражи еще все снести забыли включить в план мероприятий!

Гость|15.10.2019 16:10|

В служебную командировку на Северный Кавказ отправился сводный отряд УМВД России по Пензенской области.

Гость|15.10.2019 16:23|

Неплохо бы и у нас так сделать. Или надо дождаться такого же случая?

Гость|15.10.2019 16:24|

А если кукольный театр приедет?

Гость|15.10.2019 16:26|

Фонари нужно везде ставить, да что бы они работали, а не просто стояли. Даже новые районы без фонарей, чего уж говорить про старые районы нашего города. Про заводской район вообще лучше помолчать. Развалины от снесенных домов и темнота. ГПЗ-24, школа 77, старый корпус - фонарей рядом со школой нет, темнота, дети учатся во вторую смену. Деревьев тоже нет, но ничего не просматривается из-за темноты.

Гость|15.10.2019 16:28|

Вот на маразматический апокалипсис смахивает. Не?

Гость|15.10.2019 16:29|

Гость писал(a):

Гаражи, гаражи еще все снести забыли включить в план мероприятий!
И дома, дома многоэтажные забыли в план включить. А вдруг в подъезд/лифт/ квартиру маньяк затащит ребёнка. Дома все снести!!! Дорога должна просматриваться "с одного конца до другого". КЕМ, интересно?..

Гость|15.10.2019 16:31|

Город снести, оставить асфальтовый плац!

Гость|15.10.2019 16:31|

Самое простое решение - отменить школу. Пусть дома сидят и двери никому не открывают, вдруг маньяк там.

Гость|15.10.2019 16:52|

Весь смысл ажиотажа - ввести смертную казнь. Сорос заявил населения много, нужно сокращать. Внедрение плохого для человека - Россия всегда впереди.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!