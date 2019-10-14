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В стране и мире | В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

14.10.2019|15:51
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С 1 января 2020 года в России должна заработать льготная ипотека для жителей сельской местности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут.

По ее словам, соответствующие программы готовят Россельхозбанк и Сбербанк. «Оба банка декларируют, что к концу года продукты будут разработаны, утверждены и будет некая отработка этих продуктов с точки зрения применения. В рамках проекта бюджета сумма на льготную ипотеку уже зафиксирована, поэтому мы ожидаем, что с января 2020 года мы сможем запустить этот продукт», — заявила Лут.

Ставка по ипотечным кредитам для жителей сельской местности будет субсидироваться государством до уровня в три процента годовых. На финансирование программы в 2020 году планируется выделить из бюджета один миллиард рублей.

Лут также отметила, что регионы смогут участвовать в софинансировании ставки по «сельской ипотеке», снижая ее до 0,1 процента. «[Участвуя в программе льготной ипотеки,] физическое лицо может гипотетически платить ставку из расчета 0,1 процента годовых», — подчеркнула замминистра.

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.

Источник — lenta.ru
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