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В стране и мире | Рост пенсий в России поставили под сомнение

14.10.2019|15:11
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Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина. К такому выводу пришла Счетная палата, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Ведомство обратило внимание, что с 2019 года правительство исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии».

Индексация выплат коснется только неработающих пенсионеров, а в национальной цели развития до 2024 года из указа Путина нет такого разделения. Повысить пенсию на уровень, превышающий инфляцию, поручено для работающих и неработающих пенсионеров.

Ранее в октябре Пенсионный фонд России (ПФР) обозначил параметры увеличения размера страховых пенсий по старости на три года вперед. В следующем году она вырастет на тысячу рублей, до 16,4 тысячи, а в 2022 году достигнет 18,3 тысячи. Рост по годам составит 6,6 процента, 6,3 процента и 5,9 процента соответственно.

При этом инфляция в текущем году ожидается ниже четырех процентов, в два следующих года — на уровне четырех процентов. Таким образом рост страховой пенсии окажется выше инфляции.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.10.2019 15:45|

как всегда наепали...

Гость|14.10.2019 15:47|

а мы им верили...

Гость|14.10.2019 15:56|

И пенсионный возраст прибавили, а денег все нет...но вы там держитесь!

Гость|14.10.2019 16:20|

Когда же к с скотам придет возмездие

Гость|14.10.2019 16:30|

НЕ к скотам, а к пастухам))

Гость|14.10.2019 16:45|

страна бакланов.

пока бакланы не закончатся или не вымрут, ничего не изменится.

как гласит древняя мудрость - каждый народ заслуживает своего правителя и он есть его зеркало.

Дмитрий Н. Мотовилов|14.10.2019 16:47|

Гость писал(a):

страна бакланов.

пока бакланы не закончатся или не вымрут, ничего не изменится.

как гласит древняя мудрость - каждый народ заслуживает своего правителя и он есть его зеркало.

Правитель у нас бессмертный с 1917 года. Это ленинизм. Воруй и угнетай...

Гость|14.10.2019 16:49|

Ну вот это ближе к теме, а то , да мы, да вам , аж по тыщонке как от сердца отрываем. Я смотрю, миокард валяется около трибуны.

Гость|14.10.2019 16:55|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Правитель у нас бессмертный с 1917 года. Это ленинизм. Воруй и угнетай...
Чем Сталин отличается от путина? Сталин сам не воровал и другим не давал...И по этому в более тяжёлые годы для страны никто о повышении пенсионного возраста даже не думал

Гость|14.10.2019 17:06|

Чем отличается, а тихой сапой спёр у Сан Саныча, доцента кафедры марксизма-ленинизма, да и у прочих младших научных сотрудников, пять лет. И на кризис и общую разруху свалил, мол не мы это, дырявый бюджет и разруха, они окаянные.

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