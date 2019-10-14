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В стране и мире | Россиянка три дня лечила ребенка жаропонижающим и довела его до смерти

14.10.2019|12:34
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В Санкт-Петербурге местная жительница на протяжении трех дней не вызывала врачей для ребенка с температурой и лечила его жаропонижающим. Мальчик умер, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, 36-летняя мать ребенка работает заместительницей директора коммерческой организации. Она пояснила, что не вызывала врача трехлетнему сыну с высокой температурой и пыталась вылечить его самостоятельно. Для этого она давала ребенку «Ибупрофен».

Причина смерти мальчика устанавливается, проводится проверка.

В сентябре в Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов. Оба родителя находились дома. Отец сидел на кухне в тот момент, когда его полуторагодовалый сын разлил на себя остывающий на подоконнике суп.

Источник — lenta.ru
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