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В стране и мире | Мэр российского города погиб в ДТП

14.10.2019|17:59
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В Абакане погиб мэр города Николай Булакин. Об этом сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

В связи с гибелью главы города руководитель республики выразил соболезнования.

Как сообщает портал «Шанс» со ссылкой на источник в правительстве Хакасии, Булакин погиб в ДТП. В пресс-службе управления ГИБДД России по региону изданию уточнили, что авария произошла на кольцевой развязке.

По данным «Агентства информационных сообщений», около 15:00 по местному времени чиновник ехал на своем автомобиле Ford Explorer в Минусинск. В районе поселка Топольки он почувствовал себя плохо, потерял управление, и машина врезалась в дерево. Смерть градоначальника наступила по дороге в больницу.

Николай Булакин родился в 1952 году в Томске. В феврале 1992 года был избран первым заместителем председателя Верховного Совета Хакасии. В 1995, 1999, 2004, 2008 и 2013 годах его избирали главой Абакана.

В сентябре стало известно, что в ДТП под Саратовом погиб депутат Федоровского районного собрания Азамат Душалов. Как отмечали в ГИБДД России по региону, на трассе водитель Toyota, в которой находился Душалов, допустил съезд в кювет.

Источник — lenta.ru
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