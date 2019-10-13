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В стране и мире | В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД

13.10.2019|08:23
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Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что изменения связаны с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД. Всего под сокращения попадут около двух тысяч сотрудников. Собеседник агентства отметил, что процесс не затронет центральный аппарат ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в России в следующем году стартует реформа в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению государственных служащих. Однако позже пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов заявил, что окончательных решений по реформированию госслужбы пока нет.

Источник — lenta.ru
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