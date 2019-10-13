13.10.2019 | 15:00

Власти города Верхний Уфалей в Челябинской области пригрозили жильцам аварийного дома забрать несовершеннолетних детей, если они не переселятся в другие квартиры. Об этом пишет Znak.

На подъезде дома по улице Ленина, 12а, в конце сентября 2019 года появилось объявление, в котором было указано, что «органы опеки и попечительства будут вынуждены встать на защиту прав и законных интересов детей», если родители вместе с ними не переедут из аварийного здания. Кроме того, в объявлении сообщалось, что с 1 октября в доме отключат все коммуникации.

Людям предлагается либо переселиться в имеющиеся в маневренном жилищном фонде помещения, либо снимать квартиры. В последнем случае жителям обещают компенсировать разницу между оплатой коммунальных услуг и ценой аренды, однако эта разница должна быть не более 2 тысяч рублей.

Жильцы жалуются, что предлагаемые им в маневренном жилищном фонде варианты не подходят, так как в этих помещениях либо большая стоимость коммунальных услуг, либо условия для жизни хуже.

В пресс-службе министерства строительства Челябинской области заявили, что власти не планируют сносить здание, а хотят сделать в нем капитальный ремонт. Сроки принятия решения не установлены. В настоящее время в аварийном доме продолжают жить 20 человек. Решение о подаче тепла в здание согласовали только 11 октября.

Люди начали привлекать внимание к проблемам дома в 2013 году. Власти предложили жильцам сделать экспертизу за собственные деньги. Результаты осуществленной в 2018 году проверки показали, что дом изношен на 71 процент. Администрация отказалась признавать эту экспертизу и провела свою, которая также подтвердила аварийность здания.

По данным Znak, власти реагировали на дальнейшие обращения жителей отписками, а затем предложили им снести дом самостоятельно. Также администрация попросила жителей самим поискать человека, который оценит стоимость их квартир в том случае, если они хотят получить за них компенсацию.