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В стране и мире | Российские подвалы откроют для кошек

13.10.2019|15:06
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Правительство России разработало проект постановления, согласно которому окна в подвалы многоквартирных домов должны быть открыты, чтобы кошки могли свободно перемещаться. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Виталия Мутко.

Документ также позволит обеспечить необходимый температурный режим в подвалах и технических помещениях многоквартирного дома.

На данный момент действует регламент, принятый в 1990-е годы, согласно которому все окна в подвалы должны быть закрыты. Многие регионы саботируют данную норму, а в нескольких городах даже объявляли карантин, поскольку из-за отсутствия у кошек доступа в помещения в подвалах развелись крысы. При нынешней законодательной ситуации часть животных оказывается замурованными в подвалах, где гибнет мучительной смертью, другая же погибает на улицах от холода.

В апреле 2018 года Минстрой России принял решение об обязательном сохранении продухов — специальных отверстий для циркуляции воздуха в фундаментах многоквартирных домов. Это сделано для того, чтобы кошки могли спокойно попадать в подвалы зданий и выходить из них.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.10.2019 16:31|

х0ть чё-то позитивное

Гость|13.10.2019 16:34|

И на фига этот блошатник плодить?

Отлавливать надо и стерилизовать. Это как минимум

Гость|13.10.2019 16:36|

Окна открыть, но поставить решётки. И нет проблем

Дмитрий Н. Мотовилов|13.10.2019 16:38|

Никаких решёток!

Гость писал(a):

И на фига этот блошатник плодить?

Отлавливать надо и стерилизовать. Это как минимум

Это собак надо. Они опасны. А у кошек есть своя система саморегуляции численности. И они безопасны.

Имя: Гость
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