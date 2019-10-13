13.10.2019 | 13:42

Ежедневную дорогу в школу девятилетней Лизы, убитой в Саратове, сняли на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале 360.

На кадрах видно, что путь школьницы пролегал вдоль многочисленных гаражей.

13 октября в Саратове проходят похороны девочки. Как передает корреспондент «Ленты.ру», проститься с Лизой вышел весь двор. К храму привезли сотни людей.

12 октября власти сообщили, что в каждом муниципалитете Саратовской области будет создана комиссия по проверке территорий школ, детских садов и дорог к ним.

Школьница пропала 9 октября. По подозрению в ее убийстве задержан 35-летний судимый Михаил Туватин. Он сознался в том, что задушил девочку, когда она проходила мимо гаражей, и спрятал тело. Подозреваемый арестован на два месяца. Сообщается, что его вывезли из Саратова в Энгельс, поскольку местные жители хотели устроить над ним самосуд.