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В стране и мире | Убийцу девятилетней девочки тайно вывезли из Саратова

12.10.2019|13:36
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Подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы Лизы Михаила Туватина тайно вывезли из Саратова, сейчас он находится в изоляторе города Энгельс и содержится в отдельной камере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, полицейские перевезли Туватина в Энгельс, чтобы жители Саратова не напали на него во время следственных и судебных мероприятий. Кроме того, силовики опасались нападения на преступника других заключенных в изоляторе.

В пятницу, 11 октября, сообщалось, что мать Туватина охарактеризовала своего сына как доброго, умного и работящего человека. Женщина не верит в то, что Михаил совершил преступление.

Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко предположил, что Туватину грозит пожизненное лишение свободы за убийство ребенка. Максименко напомнил, что подозреваемый был четырежды судим, две из четырех судимостей были назначены за преступления сексуального характера. ФСИН не давала саратовцу положительных характеристик, более того, в дальнейшем он стоял на специальном учете как опасный контингент.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.10.2019 15:18|

Потом,на органы пустят

Гость|12.10.2019 15:39|

Мамаша на видео пьяная вдупель. Что-то бормочет несуразное, язык еле ворочается. Воспитала сыночку "доброго, работящего", с зоны не выходящего.

Гость|12.10.2019 15:43|

penzainform.ru писал(a):

тайно вывезли из Саратова, сейчас он находится в изоляторе города Энгельс и содержится в отдельной камере
Мля, какая забота о подозреваемом рецидивисте. Так бы защищали свидетелей и потерпевших.

Гость|12.10.2019 15:43|

Почему это власти за него заступаются, живут на наши налоги, ещё и убийц покрывают!

Гость|12.10.2019 15:44|

Его ещё и защищают? Отдайте его толпе! На самосуд! Пожизненное заключение? То есть эта тварюга будет жить, жрать на наши налоги, дышать, его будут лечить и одевать? Отдайте его людям!!!!

Гость|12.10.2019 17:43|

Для таких уродов нужно ввести снова мараторий на смертную казнь, или под корень отрубить тупым ржавым топором его никчемное достоинство.

Гость|12.10.2019 17:56|

Гость писал(a):

Почему это власти за него заступаются, живут на наши налоги, ещё и убийц покрывают!
Ты идиот?Есть закон,а не анархия. Посадят его на пожизненное.И будет вечный вопрос у этого убийцы:что лучше - пожизненное или смертная казнь.

Гость|12.10.2019 17:59|

Гость писал(a):

Для таких уродов нужно ввести снова мараторий на смертную казнь, или под корень отрубить тупым ржавым топором его никчемное достоинство.
Тупая, тебе в США. Там суд Линча. А в России есть УК.

Гость|12.10.2019 18:19|

Гость писал(a):

А в России есть УК.
Что есть???????

Гость|12.10.2019 18:28|

Гость писал(a):

А в России есть УК.

Что есть???????

законы такие - хамУРаппиевские. жизнь ребенка - ноль рублей ноль копеек и оплата родителями содержания на ближайшие 50 лет страдальца-мученика (её убийцы)

Гость|12.10.2019 18:38|

тюрьмы для этих ублюдков должны быть как в Азии - чтобы каждая минута - это страдание.

Гость|12.10.2019 19:28|

penzainform.ru писал(a):

он стоял на специальном учете как опасный контингент.
А для чего ?

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