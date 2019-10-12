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В стране и мире | Пожилым россиянам рекомендовали сократить потребление мяса

12.10.2019|17:42
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Пожилым людям стоит есть меньше красного мяса, чтобы не навредить здоровью. Об этом «Говорит Москва» сказал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, употребление красного мяса повышает риск развития онкологических и других заболеваний, и это «довольно известная истина». Он рекомендовал гражданам заменить его на другие источники белка, например рыбу, птицу, молочные продукты.

Ранее в Роспотребнадзоре россиянам посоветовали сократить потребление красного мяса, отказаться от сигарет и алкоголя, чтобы снизить риск образования злокачественных опухолей. В ведомстве отметили, что каждый третий выявленный случай рака связан с неправильным питанием, курением, употреблением спиртного, малоподвижным образом жизни. Чтобы лучше защититься от рака, рекомендовано есть богатые клетчаткой овощи, фрукты и рыбий жир.

В 2018 году 9,6 миллиона человек в мире умерли от злокачественных новообразований.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.10.2019 17:52|

Перейти на о нишенскую диету?

Гость|12.10.2019 17:59|

Уже перешли и давно, едим раз в год по обещанию.

Гость|12.10.2019 18:02|

Спасибо нашим правителям за заботу))

Гость|12.10.2019 18:04|

Правильно! Ешьте пенсионеры тухлую рыбу, протравленную курицу и пальмовые молочные продукты. Порадуйте ПФ, окочурившись пораньше.

Гость|12.10.2019 18:11|

Забыл про макарошки

Гость|12.10.2019 18:45|

Когда покупательская способность пенсии упадет совсем на пол, они будут говорить о пользе питания чистой водопроводной водой и абсолютном вреде мяса.

Гость|12.10.2019 19:00|

Любой каприз за ваши деньги, господин Онищенко.

Гость|12.10.2019 19:26|

Сегодня пожилых россиян(пенсионеров) называют проблемой для страны,а завтра простых пенсионеров начнут причислять к врагам народа и избавляться от таких граждан. проблема будет решатся путем улучшения здравоЗАХОРОНЕНИЯ.

уже сейчас при вызове скорой сначала приезжает служба ритуальных услуг а потом уже , если повезет, то и возможно скорая

Пора вводить налог на старость

Гость|12.10.2019 19:33|

Немного Фактов о жизни Польских пенсионеров.

На бездомных кошек и собак Польша тратит больше, чем в на пенсии для стариков, которые всю свою жизнь тяжело работали, платили налоги и отчисления

Несколько месяцев назад в Польше был СНИЖЕН возраст выхода на Пенсию. А с 1 марта 2019 года произошло очередное существенное Повышение Пенсии. Средний размер Которой на сегодняшний день составляет около 700 ДОЛЛАРОВ.

А теперь немного Фактов о жизни Польских Пенсионеров:

- Если Пенсионер, по каким-либо Причинам, не может оплатить счета за Использование услуг, Государство перекладывает эту Проблему на себя.

- Многие Польские авиакомпании предоставляют Пожилым людям льготы, оплачивая Большую часть Билета.

- Пенсионерам предоставляется Бесплатная медицинская помощь и огромные скидки при Посещении частных Врачебных кабинетов.

- Все 70-летние Граждане и старше не платят за проезд в Автобусах городского сообщения и Метро.

- Пожилые люди могут проходить Санаторное лечение, оплачивая Небольшую часть стоимости путевки.

- По достижению 75 лет, пожилые Поляки могут не платить за Кабельное телевидение и Радио.

И это Далеко не полный список Льгот предусмотреных для Польских стариков. А теперь давайте Вернемся к нашей действительности

у них нет таких запасов и рамеров полезных ископаемых а хивут же гады в разы комфортнее.....

Гость|12.10.2019 19:35|

Во Франции средняя пенсия достигла €1 389 в месяц (104 680 руб). В России средняя пенсия в 8 раз меньше (13 304 руб). Но и с выплатой этой мизерной пенсии государство не справилось - повысили пенсионный возраст

Гость|12.10.2019 19:44|

А почему не справилось, вы задавались этим вопросом?

Гость|12.10.2019 20:03|

-Путин заявил, что Россия будет строить новые ракеты в качестве ответа США.

И знаете, это правильная политика.

Ведь, в случае чего, Америке даже некуда будет сбрасывать бомбы.

Больше половины России будто после бомбежки, да с выжженными лесами в Сибири.

Они просто не поймут, зачем бить туда, где мертво.

Они запутаются.

Гость|12.10.2019 20:04|

Гость писал(a):

А почему не справилось, вы задавались этим вопросом?
так и цели же такой никто не ставил. что бы справиться. напечатать бумажку, её зачитать и бросить в длинный ящик - всего и делов то. а деньги - они к деньгам липнут (древняя международная мудрость). европам что - они вон какие узкие-тесные - коммуналка! друг на друге живут. всю историю пешком по хорошей погоде (с климатом повезло) из одного государства в другое ходят за лучшей долей - когда мирно, а когда и в сборных различных клубов. вот там местные госбоссы и заинтересованы, что бы подчинённые не только числились по бумагам, а и в реальности имелись. то есть - делятся. все же знаете огромные замки-крепости - там царёк-барок-князь со своей семьёй и армией, лакеями и культмассовым сектором и с общежитием для кормящих эту ораву крестьян (в случае набега - всех под охрану)... вот дружнее у них и получается. а то если (как у нас то) обидь кого - так быстро дверь то на чёрТную лестницу и откроют втихаря. не будут гомерствовать на публику с конями да свиньями подарочно сертифицированными

Гость|12.10.2019 20:14|

Немного арифметики:

Великобритания

ВВП: $2825 млрд

Число миллиардеров: 54

Средняя зарплата: $2892

МРОТ: $1705

Средняя пенсия: $2200

Россия

ВВП: $1658 млрд

Число миллиардеров: 98

Средняя зарплата: $658

МРОТ: $175

Средняя пенсия: $206

Гость|12.10.2019 20:14|

А все дело в том, что в Европе государство и олигархи не обворовывают население! Там работают законы и здоровая экономика, благодаря которым у людей достойные пенсии и зарплаты! А в России всё наоборот! Здесь кучка чекистов и олигархов владеет всеми ресурсами, рулит экономикой, а население доедает х..... без соли!

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