12.10.2019 | 12:30

На борту разбившегося в Демократической Республике Конго (ДРК) военного грузового самолета Ан-72 находилось двое россиян. Об этом сообщило посольство России в ДРК, передает РИА Новости.

По данным дипмиссии, на борту Ан-72 находились Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения. В настоящее время идут поисково-спасательные работы.

Накануне, 11 октября, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» заслуженный пилот России Юрий Сытник предположил, что россияне, летевшие на воздушном судне в ДРК, могли обучать экипаж. По его словам, самолет, скорее всего, был куплен или передан в аренду Конго.

Транспортный самолет, обеспечивавший перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди, пропал с радаров во время очередного перелета 10 октября. На борту, предположительно, были восемь человек: четыре члена экипажа и четыре пассажира, в числе которых — сотрудники охраны президента и его личный водитель. Позже пресс-атташе посольства России в ДРК Наталья Кононова сообщила, что в экипаже разбившегося самолета были россияне.