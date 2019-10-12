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В стране и мире | Обвиняемый в хищении 20 миллиардов рублей экс-губернатор сбежал из России

12.10.2019|10:53
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Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, которого подозревают в хищении 20 миллиардов рублей, скрылся от следствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

По словам собеседника агентства, чиновник находится в Швейцарии. Когда именно он покинул Россию, не сообщается.

Ранее адвокат экс-губернатора Игорь Трунов сообщил, что против Дубровского возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 миллиардов рублей. Следствие считает, что чиновник совершал преступные действия в период с 2016-го по 2018 год.

Дубровский возглавил Челябинскую область в 2014 году. В марте 2019-го он направил президенту России Владимиру Путину заявление об отставке. По словам губернатора, это было его личное решение.

В 2016 году Дубровский стал одним из фигурантов так называемого «Панамского досье» — исследования международной группы журналистов об офшорах чиновников. По их информации, на посту губернатора он неоднократно выкупал векселя собственных компаний через офшорную фирму. После этого Генеральная прокуратура начала проверку бизнес-деятельности политика.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.10.2019 12:09|

Ай молодца! Его пример - другим наука (с)

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