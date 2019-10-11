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В стране и мире | Военный самолет с россиянами разбился в Конго

11.10.2019|14:59
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В экипаже военного грузового самолета Ан-72, разбившегося в Демократической Республике Конго (ДРК), по предварительным данным, были россияне. Об этом со ссылкой на пресс-атташе посольства России в стране Наталью Кононову сообщает РИА Новости.

«Мы находились в постоянном контакте с официальными властями ДРК на предмет установления гражданской принадлежности пилотов и, по предварительным данным, выяснили, что среди членов экипажа были российские граждане. Имена и фамилии на данный момент уточняются», — приводит агентство ее слова.

Ранее сообщалось, что транспортный самолет, обеспечивавший перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди, пропал с радаров во время очередного перелета. На борту, предположительно, были восемь человек — четыре члена экипажа и четыре пассажира, в числе которых — сотрудники охраны президента и его личный водитель.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.10.2019 22:27|

Наши самолеты падают и в Африке

Гость|12.10.2019 00:24|

Гость писал(a):

Наши самолеты падают и в Африке
Ваши это украинские? (Ан-72 украинского производства)

Гость|12.10.2019 01:54|

В экипаже военного грузового самолета Ан-72, разбившегося в Демократической Республике Конго (ДРК), по предварительным данным, были россияне.

Имя: Гость
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