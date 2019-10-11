Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|11 окт 2019|14:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+11oC
+12oC
Завтра | Ясно |
  70.85  |  $  64.40

В стране и мире | Власти отреагировали на призывы линчевать убийцу девятилетней девочки в Саратове

11.10.2019|13:27
Печать

В Саратове спокойная обстановка после убийства девятилетней девочки. Об этом сообщила начальник пресс-службы губернатора региона Ирина Попова, передает РИА Новости.

Как сообщила агентству детский омбудсмен Татьяна Загородняя, по ребенку «скорбит весь город». «Сегодня вообще весь город скорбит без всяких дней траура. Мне кажется, траур по всему городу, весь город сплотился», — сказала она, комментируя информацию о том, что местные жители заявили о намерении «линчевать» преступника.

Ранее 11 октября издание Baza сообщило, что жители Саратова вышли на стихийный митинг и потребовали выдать им убийцу девочки. Граждане собрались возле здания ОВД Кировского района, куда доставили подозреваемого. По данным местных СМИ, жители также караулили район возле гаражей, где нашли тело девочки.

Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Подозреваемого в убийстве задержали позднее, он сознался в преступлении и рассказал следствию, что задушил ребенка со злости за грубый ответ. Тело он спрятал в гаражах. Ранее мужчину судили за насильственные действия сексуального характера.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|11.10.2019 13:35|

не желец

Гость|11.10.2019 13:37|

Велика вероятность, что найдут в камере повешенным

Гость|11.10.2019 13:46|

Не факт, ЧП начальнику СИЗО не нужны , беречь будут, создадут все условия.

Гость|11.10.2019 13:47|

А до этого чтобы поболезненней и подольше поиздевались! Как таких мразей земля носит?!!

Гость|11.10.2019 13:49|

Толпа бы сразу разорвала, здесь бы мучить подольше нелюдя

Гость|11.10.2019 13:51|

Гость писал(a):

не желец
Гость писал(a):
Велика вероятность, что найдут в камере повешенным
Вот и буртаские Ванги нарисовались.

Гость|11.10.2019 13:53|

Гость писал(a):

Вот и буртаские Ванги нарисовались.
Откуда тебе известно, что я буртасовец?!

Гость|11.10.2019 13:58|

Гость писал(a):

Откуда тебе известно, что я буртасовец?!
По словам твоим и помыслам.

Гость|11.10.2019 14:00|

Как за убийство можно дать 7-10 лет?

Не даете казнить, сажайте пожизненно!

Гость|11.10.2019 14:00|

penzainform.ru писал(a):

весь город сплотился
Как то, в одной области, вся Чемодановка сплотилась, а в итого нашли крайних, которых обвинили в перекрытии федеральной трассы. Здесь тоже буду показательные репрессии устраивать?

Гость|11.10.2019 14:03|

Буртасовец - звучит гордо!

Гость|11.10.2019 14:06|

Гость писал(a):

Буртасовец - звучит гордо!
И красиво!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!