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В стране и мире | Умер космонавт Алексей Леонов

11.10.2019|14:18
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Советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил источник, передает в пятницу, 11 октября, «Интерфакс».

«Алексей Архипович, к сожалению, скончался», — рассказал он. Как отмечает агентство, в последние годы космонавт тяжело болел.

Данную информацию также подтвердили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, уточняет ТАСС. Помощница Леонова сообщила, что его похоронят во вторник, 15 октября, на мемориальном кладбище в Мытищах.

Леонов окончил в 1955 году 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, а спустя два года — Чугуевское военное авиационное училище летчиков, после чего в 1960-м был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

18-19 марта 1965 года он совершил полет в космос в качестве второго пилота на корабле «Восход-2» совместно с Павлом Беляевым и осуществил первый в истории выход в открытый космос. В июле 1975 года — совместно с Валерием Кубасовым — совершил второй полет в космос в качестве командира «Союза-19», когда впервые была проведена стыковка кораблей двух разных стран. В результате космонавту было дважды присвоено звание Героя Советского Союза.

Впоследствии Леонов был замначальника ЦПК, а после выхода на пенсию в 1991 году — директором космических программ фирмы «Четек», советником первого зампредседателя совета директоров «Альфа-банка».

Источник — lenta.ru
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Гость|11.10.2019 14:38|

Ушел покорять звезды.

В добрый путь Алексей Архипович!

Гость|11.10.2019 14:43|

О людях либо хорошо ,либо ничего. Ничего.,но на заметку Алексей Архипович Леонов (о чём не принято упоминать в Вике) был Вице-президентом „Альфа-Банка” и президентом фонда "Альфа-Капитал"."Леонов: "Мой приход в Альфа-Групп связан с именем генерального директора Альфа-Эко Александра Марковича Фаина. Я был избран президентом Фонда "Альфа-Капитал", который формировался на средства Альфа-Банка. Моей задачей в те времена было приобрести предприятия, которые возглавляли "красные директора", не знающие даже, что делать в новых экономических условиях"".Этот официально банк принадлежит Михаилу Фридману,Герману Хану, Алексею Кузьмичеву,Петру Авену,Андрею Косогову,но его также связывают с Вексельбергом и Блаватником ,и он известен как евр. банк.

Дмитрий Н. Мотовилов|11.10.2019 15:05|

Крупный банкир, первым побывавший в открытом космосе в скафандре.

Не раз писал в СМИ о его отношениях к новаторам ещё при жизни. Покаяния и исправления от него не дождался. Творческих авторов в редакциях журналов просто обкрадывали "в пользу красных директоров", навсегда затаптывали и шельмовали.

Гость|11.10.2019 17:10|

Космонавт он был известный, в Пензе у нас он бывал. Но но один учёный называл его очень вредным и ядовитым, он этого учёного в космос не пускал, зарубал его на самом последнем этапе, потому что сам был туповатый и умных не любил. Этот учёный даже хотел в кабинете ему взять и раскроить лысую голову большой хрустальной пепельницей, но удержался, не захотел подвергать гонениям свою семью.

Гость|11.10.2019 17:12|

Ушел к звездам.

Гость|11.10.2019 17:13|

Гость писал(a):

Космонавт он был известный, в Пензе у нас он бывал. Но но один учёный называл его очень вредным и ядовитым, он этого учёного в космос не пускал, зарубал его на самом последнем этапе, потому что сам был туповатый и умных не любил. Этот учёный даже хотел в кабинете ему взять и раскроить лысую голову большой хрустальной пепельницей, но удержался, не захотел подвергать гонениям свою семью.
А может быть вы все мордва тупые такие?

Гость|11.10.2019 17:45|

До последнего боролся с лженаукой и всякой примазывающейся нечистью. Вот теперь эта нечисть тявкает, это естественно.

Гость|11.10.2019 17:47|

Светлая Память...

Гость|11.10.2019 17:52|

Мог бы в обоих случаях погибнуть, когда при выходе в космос скафандр раздуло и Леоныч едва втиснулся обратно в корабль, ну и пепельницей по башке это верная смерть была бы. Но выжил и дожил до 86 лет это очень хорошо. Даже не знал что он в Альфа Банке тусил и свою долю бабок получил немалую.

Дмитрий Н. Мотовилов|11.10.2019 17:52|

Защитник академической лженауки и притеснитель новаторов.

Гость|11.10.2019 17:55|

Все космонавты очень хорошо потом пристроились. При СССР был такой Севостьянов он приземлился в роли Президента по шахматам и травил Корчного по заданию партии. А вот Леонов в Альфа Банке выходит приземлился.

Дмитрий Н. Мотовилов|11.10.2019 17:57|

Гость писал(a):

Но выжил и дожил до 86 лет это очень хорошо.
Это чисто философская проблема личности. Признано, что успешный чел должен прожить не менее 84 лет, то есть полный круг испытаний по Зодиаку.

Но что такое успех в каждом случае - дело тёмное. Может в прошлой жизни был преступником, и тогда даже менее преступная жизнь здесь - уже успех.

Гость|11.10.2019 18:06|

Вы, товарищ Мотовилов, верите в зодиакальный круг и прошлые жизни????? Это разочарование года для меня на ПензаИнформ? Ваш аккаунт взломали????

Дмитрий Н. Мотовилов|11.10.2019 18:11|

Гость писал(a):

Вы, товарищ Мотовилов, верите в зодиакальный круг и прошлые жизни????? Это разочарование года для меня на ПензаИнформ? Ваш аккаунт взломали????
Вам тамбовский товарищ. А Мотовилов - уже 27 лет лучший дипломированный астролог-психотерапевт фирмы "Школа Дубицких", успешно консультировавший известных людей Пензы и России.

Гость|11.10.2019 18:18|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

А Мотовилов - уже 27 лет лучший дипломированный астролог-
Футакимбыть

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