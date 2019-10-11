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В стране и мире | Россияне не нашли дорогу на торжественном открытии дороги

11.10.2019|13:27
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В деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии прошло торжественное открытие дороги. Однако пользователей сети удивили фотографии с мероприятия, опубликованные в местном сообществе во «ВКонтакте».

«А дорога-то где? Месиво, на котором стоят люди в резиновых сапогах, дорогой не назвать», — написала в комментариях Анна Богданова.

На фотографиях видно, как глава поселения Наталья Редькина, первый заместитель главы района Альфира Балтачева и куратор по району реализации программы «Инициативное бюджетирование» Розалия Бекмансурова перерезают красную ленточку. Гости открытия стоят в грязи в резиновых сапогах.

В марте чиновники города Советск в Калининградской области устроили церемонию пуска газа в 190 жилых домов. Все это происходило на фоне серого пейзажа, железных заборов, разбитых сараев, разрушенных и обветшавших зданий.

Источник — lenta.ru
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