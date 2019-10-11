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В стране и мире | Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

11.10.2019|14:15
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Россияне, желающие получить автомобильные права, должны будут пройти новый медицинский тест. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ».

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм. В случае их выявления гражданина отправят в наркологический диспансер.

Изменения коснутся как впервые получающих водительское удостоверение, так и тех, кто был лишен права управлять транспортными средствами. Соответствующий приказ был принят Минздравом и находится на регистрации в Минюсте.

Цена анализа на CDT в Москве колеблется в районе 2,5-3 тысяч рублей. Поскольку данный анализ станет обязательным, стоимость необходимой для получения прав медсправки также подорожает на несколько тысяч.

По данным ГИБДД России, за шесть месяцев 2019 года было выявлено более 11 тысяч водителей в состоянии наркотического опьянения.

Источник — lenta.ru
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