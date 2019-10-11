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В стране и мире | Российские полицейские с помощью газа отбили у линчевателей убийцу девочки

11.10.2019|08:48
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Саратовские полицейские были вынуждены применить спецсредства, чтобы защитить преступника от самосуда местных жителей. Об этом сообщает Baza.

Стражи правопорядка со щитами окружили микроавтобус, на котором подозреваемого в убийстве девятилетней девочки привезли на следственные мероприятия. После того как разъяренная толпа захотела силой забрать преступника, полицейские распылили слезоточивый газ.

Районные отделы полиции города подняты по тревоге. Сотрудникам приказано срочно выйти на работу.

Ранее сообщалось, что жители Саратова собрались на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу девочки, пропавшей 9 октября по дороге в школу. Задержанный подозреваемый сознался в преступлении и рассказал следователям, что задушил жертву со злости — та якобы ему грубо ответила. Тело девочки мужчина спрятал в гаражах. Ранее преступник был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Источник — lenta.ru
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Гость|11.10.2019 08:56|

А зря зачем эта мразь нужна на этой земле ?

Гость|11.10.2019 09:00|

почему такая тварь уже отсидела? вышел - убил. отсидит и опять выйдет. верните смертную казнь!

Дмитрий Н. Мотовилов|11.10.2019 09:22|

Котёл перегрелся. Рвануло...

Дмитрий Н. Мотовилов|11.10.2019 09:30|

Фото выродка https://...........

Гость|11.10.2019 09:33|

Странно как то: народ ищет, полицаи задерживают и бережно, проявляя чудеса смекалки спасают нелюдя и так же бережно доведут его до суда. Судья бережно даст ему 16 лет (не судейскую же дочь убили). А начальник зоны выпустит его по УДО за активное сотрудничество с администрацией. И случаев таких десятки, если не сотни по всей России. Таким уродам и упырям почему то стали давать от 14 до 16 лет вместо пожизненного. Вот так и начинаются революции...

Гость|11.10.2019 09:39|

Гость писал(a):

почему такая тварь уже отсидела? вышел - убил. отсидит и опять выйдет. верните смертную казнь!
какая на фиг смерть! образец успешного человека - захотел-добился-на курорт. и снова. таких икон стиля жизни сейчас внедряют в самые наивные головы - вот уже прячут как ценный раритет. такие власти нужны для доказательств: 1. народ -дерьмо и насильник и жертва и недовольные. 2. в стране самый гуманный суд в мире - для убийц-насильников-воров-мародёров - лучшая реклама для привлечения нечисти и создания имиджа РУССКИХ как исчадий ада (начато давно, достаевский скрупулёзно показал, лженицын добавил, сейчас дружный хор организуют и в украинах и белорусиях (там каждодневно в повседневности говорят, что "русский - лодырь"). 3. подходящий контингент для наускать гитлеров сюда или "этих русских" - в любое место планеты для "миговой геволюции" - (очень, знаете ли, деньговыгодные дела и славу можно украсть учёного-учителя-врача-поэта-инженера-созидателя любого - купить за дешёвку-пластмассовую жратву и одежду)

Гость|11.10.2019 09:48|

Гость писал(a):

Судья бережно даст ему 16 лет (не судейскую же дочь убили
откуда знаешь,что не судейскую?

Гость|11.10.2019 09:51|

Ну, конечно, пусть эта мразь посидит еще лет 15. Пусть жрет на деньги налогоплательщиков, отнимая тем самым лишний кусок у детей и стариков. Потом еще книжицу какую-нибудь напишет. Или признают невменяемым, поместят в психушку и будут трепетно лечить.

Верните уже смертную казнь. Не хотите сами мараться, отдайте его людям.

Гость|11.10.2019 09:57|

Гость писал(a):

какая на фиг смерть!
Долгая и мучительная...

Гость|11.10.2019 09:58|

Гость писал(a):

там каждодневно в повседневности говорят, что "русский - лодырь"
Хехе, как-будто это не так :)

Гость|11.10.2019 09:58|

penzainform.ru писал(a):

После того как разъяренная толпа захотела силой забрать преступника, полицейские распылили слезоточивый газ.
Офигительно. Довели людей. Ведь этот выродок уже сидел за

«насильственные действия сексуального характера». Кто его выпустил? Люди не хотят, чтобы он снова на свободу вышел, а их газом травят.

Гость|11.10.2019 10:13|

"Российские полицейские с помощью газа отбили у линчевателей убийцу девочки"

Сам негам, и людЯм не дам.

Гость|11.10.2019 10:18|

Гость писал(a):

Вот так и начинаются революции...
какие такие революции так начинались?

Гость|11.10.2019 10:24|

Людей рвануло , потому что понимают , что ничего страшного с ним не произойдет.А если умело закосит- невменяемый , лечить надо.Когда- нибудь выйдет.Бойтесь дальше. Власть думает только о защите самой себя.

Гость|11.10.2019 10:28|

Гость писал(a):

Власть думает только о защите самой себя.
И о тебе тоже.

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Имя: Гость
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