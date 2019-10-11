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В стране и мире | Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

11.10.2019|15:24
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Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни. Соответствующий опрос опубликован на странице Госдумы во «ВКонтакте» в пятницу, 11 октября.

Модераторы предваряют пост историей об убийстве в Саратове девятилетней девочки. Подозреваемым в совершении преступления является мужчина, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера.

«Ужасная трагедия в Саратове. Задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, которая пропала 9 октября. Он уже дает признательные показания по обстоятельствам преступления», — говорится в посте.

Также на странице приводятся комментарии парламентариев относительно случившегося. Так, депутат Ольга Алимова от КПРФ призывает вернуть смертную казнь в Россию. «Заигрались в демократию и толерантность», — написала она на своей странице в Facebook, сопроводив пост снимком виселицы.

Этот взгляд поддерживает и депутат от «Единой России» Евгений Примаков. Его коллега по фракции Ольга Баталина призвала принимать серьезные решения «только на спокойную голову».

Ранее в пятницу сообщалось, что жители Саратова вышли на стихийный митинг и потребовали выдать им убийцу девочки.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.10.2019 15:37|

Если Вашингтон прикажет - вернут, Если Вашингтон скажет: "Низя! Не в коем разе! Только исключительная нация обладает правом защищать себя!" - не обессудьте.

Гость|11.10.2019 15:40|

Гость писал(a):

Если Вашингтон прикажет - вернут, Если Вашингтон
Ты брат не на Украине, не забывайся.

Гость|11.10.2019 15:55|

"Ты брат не на Украине, не забывайся."

И ведь, не поспоришь. Казнить кого угодно, кроме тех, кто заслуживает - могут.

Гость|11.10.2019 15:57|

penzainform.ru писал(a):

Так, депутат Ольга Алимова от КПРФ призывает вернуть смертную казнь в Россию. «Заигрались в демократию и толерантность»
Всем агрессивно настроенным депутатам ольгам алимовым не мешало бы помнить, как закончил свою жизнь Робеспьер.

Гость|11.10.2019 16:02|

penzainform.ru писал(a):

Так, депутат Ольга Алимова от КПРФ призывает вернуть смертную казнь в Россию. «Заигрались в демократию и толерантность», — написала она на своей странице в Facebook, сопроводив пост снимком виселицы.
Конечно однозначно! Для оппозиционеров за неоднократные нарушения на несанкционированных митингах и за неуважение к власти в первую очередь!

Гость|11.10.2019 16:02|

Да, ладно! Когда придет революция, то депутатов начнут вешать без суда и следствия))

Гость|11.10.2019 16:07|

Гость писал(a):

Да, ладно! Когда придет революция, то депутатов начнут вешать без суда и следствия))
Та ладно вам! ...Лет эдак через 200. Сколько раз ванговали-ванговали про революцию после каждых выбаров - так и не выванговали.

Что-то не так? "Если Вашингтон прикажет - вернут, Если Вашингтон скажет: "Низя! Не в коем разе! Только исключительная нация обладает правом защищать себя!" - не обессудьте."

Гость|11.10.2019 16:12|

Умом Россию не понять...революция здесь может произойти в любой момент. Учи историю...

Гость|11.10.2019 16:13|

за коррекцию неплохо бы на площадях из зениток расстреливать, как в Китае!

Гость|11.10.2019 16:16|

Гость писал(a):

Умом Россию не понять...революция здесь может произойти в любой момент. Учи историю...
Плохо ты, брат, историю учил.

Гость|11.10.2019 16:16|

Гость писал(a):

бы на площадях из зениток расстреливать, как в Китае!
Это ты сам придумал или в газете вычитал?

Гость|11.10.2019 16:19|

Гость писал(a):

Это ты сам придумал или в газете вычитал?
это мне запад и американцы в телефон прислали. И где они только его нашли?

Гость|11.10.2019 18:46|

пожизненный срок намного страшнее смертной казни. Сколько безвинных расстреляли??? А уж подтасовывать факты научились давно, даже фотошоп стал для многих необходимостью.

Гость|11.10.2019 19:22|

Гость писал(a):

Сколько безвинных расстреляли???
СКОЛЬКО? доведите до нашего умишка. или вы тех, кого в невод поиска случайно задели не из ангажированных дел (но тоже достойных сроков -до вышки) за невинных считаете?

Гость|11.10.2019 19:47|

Смертную казнь за коррупцию слабо ввести?...

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