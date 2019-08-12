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В стране и мире | Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении

12.08.2019|09:52
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Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения. Об этом сообщает портал «Фонтанка», публикуя соответствующее видео.

Инцидент произошел в Мариенбургском покровском храме в Гатчине Ленинградской области. На кадрах видно, как священник, применив силу, окунает в воду кричащего ребенка. Более того, после самого обряда игумен Фотий не дает женщине забрать малыша обратно.

Как отмечает издание, за крещение мать ребенка заплатила 3,5 тысячи рублей. После обряда у новорожденного остались ссадины и ушибы. Женщина обратилась в полицию. Кроме того, по ее словам, на инцидент обратили внимание в епархии, где пообещали отстранить священнослужителя.

7 августа на видео попал российский священник, которого засняли во время освящения пивного магазина. На кадрах он сначала показан в промышленном помещении в Томске, после чего появляется его фотография рядом со входом в магазин «За пивком». В Томской епархии позднее пояснили, что батюшка работал на территории завода светотехники и освящал его, а магазин якобы находится рядом с предприятием.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.08.2019 10:11|

penzainform.ru писал(a):

Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения.
Брехня и глупый хайп. Никто никого не травмировал. Глупая мамашка хайпанула от вида орущего грудничка.

Гость|12.08.2019 10:22|

Зачем же так тупо тролллить, скучно тебе что ли?

Гость|12.08.2019 10:27|

Православненько.

Гость|12.08.2019 10:40|

Наезд на веру православную! А дебилам с пенза ин ф надо удалить эту новость, пост.....

Гость|12.08.2019 10:47|

Психопат какой-то, а не священнослужитель.Жесть!

Гость|12.08.2019 10:47|

на все воля божья.

Но жреца годика на три в колонию надо!

Гость|12.08.2019 10:50|

Вот как им новые адепты нужны, желательно сразу инвалиды с детства.

Жрец уверен в своей неподсудности, потому творит что хочет.

Больше детей несите этим садистам - они будут рады!

Гость|12.08.2019 10:51|

Гость писал(a):

Больше детей несите этим садистам - они будут рады!
запретить детям религию. Вырастут до 18 лет, пусть сами себе вымысел выбирают. А не родители им его навязывают

Гость|12.08.2019 10:52|

Дурачок покушал и комментирует

Гость|12.08.2019 10:52|

Дурачок комментирует

Гость|12.08.2019 10:53|

Гость писал(a):

Дурачок комментирует
мы поняли, что ты поел и начал комментировать

Гость|12.08.2019 11:04|

а крестный ход был?

Гость|12.08.2019 11:09|

бес вселился в священника! придется повторно крестить

Имя: Гость
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