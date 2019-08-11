Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|11 авг 2019|12:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
  74.17  |  $  66.11

В стране и мире | В России поезд протаранил застрявший на путях автомобиль с людьми

11.08.2019|11:55
Печать

В Кабанском районе Республики Бурятия грузовой поезд протаранил легковой автомобиль, застрявший на путях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Столкновение произошло на участке железной дороги Слюдянка-2 — Улан-Удэ в районе станции «Боярский» 11 августа около 6 утра по московскому времени. Легковой автомобиль Mitsubishi Libero, в котором находились три человека, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся товарным составом.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не мог из-за слишком короткой дистанции до переезда. В результате столкновения погиб водитель машины и оба находившихся в ней пассажира.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности случившегося и устанавливают личности погибших. Из-за столкновения ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования № 72, идущего из Северобайкальска в Улан-Удэ.

В июне 2019 года 13 человек пострадали в результате аварии на железнодорожном переезде в Адыгее.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!