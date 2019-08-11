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В стране и мире | Стало известно о скорой свадьбе Бондарчука и Андреевой

11.08.2019|14:31
Печать

Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева решили пожениться. Об этом сообщает Telegram-канал Dark Cosmo.

Торжество запланировано на начало осени, но ни точная дата, ни место церемонии не известны.

Слухи о романе Бондарчука и Андреевой появились в начале 2016 года. Пара официально подтвердила свои отношения в июне того же года, когда режиссер и актриса появились на красной ковровой дорожке кинофестиваля «Кинотавр», держась за руки.

Сыграть свадьбу раньше паре мешал плотный рабочий график. В 2019 году Андреева взяла творческий отпуск, что и дало возможность запланировать бракосочетание.

Ранее в августе признание Константина Богомолова в любви Ксении Собчак спровоцировало появление слухов о скорой свадьбе режиссера и телеведущей.

Источник — lenta.ru
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