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В стране и мире | Пострадавшими от наводнения в российском регионе признали десятки тысяч человек

11.08.2019|09:07
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Около 45 тысяч человек признаны пострадавшими от паводков в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в судах находится огромное количество дел, а число судебных решений установило рекорд в регионе. «Практически четыре тысячи дел в судах дает ежедневную прибавку по количеству пострадавших», — добавил Левченко.

По словам губернатора, 23 тысячи человек получили компенсации в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и 100 тысяч рублей — за полную. «Мы должны были вчера закончить выплаты по материальному ущербу и по материальной помощи. Работа выполнена в срок, несмотря на то что было второе наводнение», — резюмировал он.

Вторая волна паводка привела к тому, что количество домов, не подлежащих восстановлению, возросло до 450.

Сильный паводок произошел в Иркутской области в конце июня. Наводнение было вызвано сильными дождями и подъемом уровня рек. Спустя месяц ситуация в регионе снова ухудшилась. 28 июля уровень воды в реке Ия в Тулунском районе превысил критическую отметку в 700 сантиметров. В связи с этим из подтопленных районов за сутки эвакуировали более тысячи человек.

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Источник — lenta.ru
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