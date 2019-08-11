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В стране и мире | Подмосковный дворник задолжала 2 миллиарда рублей

11.08.2019|11:31
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Женщина, работающая дворником на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, оказалась должна почти два миллиарда рублей. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает М24.

Несколько лет назад женщина пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования по требованию работодателя она подписала некие документы и в результате оказалась учредителем и директором фирмы, которая ранее взяла в банке 32 миллиона долларов и обанкротилась.

Дорогомиловский суд в 2016 году постановил взыскать задолженность. Общая сумма долга — 1,82 миллиарда рублей, еще 127,4 миллиона рублей составил исполнительный сбор. Деньги требует Агентство по страхованию вкладов.

На погашение долга уходит половина зарплаты дворника в размере 15 тысяч рублей. Но чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.08.2019 11:44|

penzainform.ru писал(a):

После собеседования по требованию работодателя она подписала некие документы
А взять за жопу этого работодателя не догалались?

Имя: Гость
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