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В стране и мире | Названо новое число пострадавших от взрывов боеприпасов под Красноярском

11.08.2019|11:13
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Общее число пострадавших в результате двух серий взрывов на складе боеприпасов под Красноярском составило, по уточненным данным, 31 человек. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального Минздрава.

«5 августа в медучреждения обратились 14 человек, шесть из них были госпитализированы, тогда же один человек погиб. Во время второго ЧП 9 августа пострадали 17 человек, пятеро из них были отправлены в больницу», — пояснили в пресс-службе.

Ранее начальник регионального управления МЧС сообщил, что пожар на военном складе потушен.

На складе в селе Каменка Ачинского района Красноярского края находилось более 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Взрывы могли быть вызваны попаданием молнии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Источник — lenta.ru
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Гость|11.08.2019 11:45|

Ну пожары на таких складах давно стали нашей скрепной традицией. Дело привычное.

Гость|11.08.2019 12:01|

Дурачек комментирует

Гость|11.08.2019 12:05|

Гость писал(a):

нашей скрепной традицией
В Черниговской области началась массовая эвакуация. Взрывы разной интенсивности и пожар под городом Ичня продолжаются.

В районе города Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории Шестого арсенала Минобороны.

Из зоны возможного поражения организована эвакуация населения.

Подобные взрывы, напомним, происходили на Украине и в 2017, и в 2015, и в 2014 годах.

Эти склады находятся не на границе, а на значительном удалении как от нее, так и от зоны боевых действий. Это наглядно свидетельствует о том, что проблема именно в самих боеприпасах и в том, как они хранятся.

Обычно уничтожение происходит на полигонах. На Украине условий делать это полноценно и полномасштабно больше нет.

Поэтому снаряды, срок годности которых истек, отдают в зону боевых действий. И это приводит к очень плачевным последствиям. Происходят не просто взрывы на складах, они происходят и в военных подразделениях.

Имя: Гость
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