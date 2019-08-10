10.08.2019 | 18:13

Сотрудник военного комиссариата, отправившего повестку журналистке агентства Reuters Марии Цветковой, объяснил ее «опиской». Его комментарий приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Просто описка», — заключил дежурный отделения по Кунцевскому району Москвы. По его словам, виновата в этом женщина.

Ранее 9 августа Цветкова сообщила в Facebook, что получила повестку, адресованную Марию Владимировичу Цветкову. Это произошло после того, как ее задержали во время несогласованной акции в центре Москвы 27 июля, которую она освещала.

Журналистка заявила, что некий источник в госорганах объяснил рассылку повесток и проверку митингующих попыткой запугать их и оказать на них давление.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные с властями акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Избирком отказал им в регистрации, сославшись на брак в подписях. Власти задержали более тысячи участников каждой акции.

Следственный комитет России предъявил нескольким участникам несогласованных протестов обвинения в массовых беспорядках. Также силовики уточнили, что задержали более сотни уклонистов от призыва.