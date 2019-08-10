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В стране и мире | В военкомате объяснили вручение женщине повестки

10.08.2019|18:13
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Сотрудник военного комиссариата, отправившего повестку журналистке агентства Reuters Марии Цветковой, объяснил ее «опиской». Его комментарий приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Просто описка», — заключил дежурный отделения по Кунцевскому району Москвы. По его словам, виновата в этом женщина.

Ранее 9 августа Цветкова сообщила в Facebook, что получила повестку, адресованную Марию Владимировичу Цветкову. Это произошло после того, как ее задержали во время несогласованной акции в центре Москвы 27 июля, которую она освещала.

Журналистка заявила, что некий источник в госорганах объяснил рассылку повесток и проверку митингующих попыткой запугать их и оказать на них давление.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные с властями акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Избирком отказал им в регистрации, сославшись на брак в подписях. Власти задержали более тысячи участников каждой акции.

Следственный комитет России предъявил нескольким участникам несогласованных протестов обвинения в массовых беспорядках. Также силовики уточнили, что задержали более сотни уклонистов от призыва.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.08.2019 18:21|

По Конституции РФ все равны, умаление и дискриминация по половом признаку запрещена. Пусть идёт служить.

Гость|10.08.2019 18:46|

penzainform.ru писал(a):

«Просто описка», — заключил дежурный отделения по Кунцевскому району Москвы. По его словам, виновата в этом женщина.
Описялся дежурный отделения полиции, а винит в этом женщину. ИДИОТИЗМ.

Имя: Гость
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