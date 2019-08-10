Пять сотрудников «Росатома» погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области. Об этом заявили в госкорпорации, передает ТАСС.
Еще три человека с различными травмами и ожогами были госпитализированы в специализированное медицинское учреждение. Ранее «Ленте.ру» несколько источников уточнили, что информации об облучении раненых нет.
«Росатом» выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что их семьям будет оказана помощь и поддержка.
Ранее сообщалось, что ЧП на военном полигоне в Архангельской области произошло во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.
Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа, в 30 километрах от Северодвинска — предположительно, недалеко от поселка Ненокса, где расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. По информации источников «Ленты.ру», происшествие может быть связано с испытаниями мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты «Циркон».