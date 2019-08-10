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В стране и мире | Россиянам станет сложнее рыбачить

10.08.2019|12:01
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Озвучены новые правила рыболовства, которые вступят в силу с 2020 года. Суть изменений раскрыл глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков. Его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, ограничивается подводная охота, вводятся суточные нормы вылова, а любителям запретят ловить рыбу сетями. «Запрещено не только использование сетей, но и их оборот, что позволит бороться с производством и распространением самых опасных с точки зрения загрязнения окружающей среды так называемых "китайских сетей"», — говорится в сообщении. Однако в виде исключения таким образом можно будет рыбачить в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, но только местным жителям и тем, для кого добыча рыбы является основным источником пропитания. Планируется, что сети будут промаркированы.

В конце июля газета «Коммерсантъ» сообщила о готовящемся ужесточении правил получения охотничьего билета, который необходим для владения соответствующим оружием. В Минприроды полагают, что существующий порядок получения документа — формальность, и это не подразумевает наличия у охотника необходимых навыков. Для потенциальных охотников могут устроить экзамен по примеру того, что сдают в автошколах.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.08.2019 12:10|

Опять за старое, дурная голова рукам покоя ее даёт. Суточные нормы вылова, две рыбины в одни руки ?

Гость|10.08.2019 12:44|

Спасибо. Да мы уже и привыкли к тому, что все что вы делаете, только усложняет жизнь жителям страны.

Гость|10.08.2019 12:56|

бесплатно тока

валежник и то пока

Гость|10.08.2019 13:28|

penzainform.ru писал(a):

Для потенциальных охотников и рыболовов могут устроить экзамен по примеру того, что сдают в автошколах.
и на уши будут цеплять бирки о прохождении курсов как в стаде баранов.

Гость|10.08.2019 13:29|

Гость писал(a):

Для потенциальных охотников и рыболовов могут устроить экзамен по примеру того, что сдают в автошколах.

и на уши будут цеплять бирки о прохождении курсов как в стаде баранов.

Имя: Гость
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