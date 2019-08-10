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В стране и мире | При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали 14 человек

10.08.2019|16:02
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Четырнадцать человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Курганской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Автобус, следовавший по маршруту Курган — Целинное, опрокинулся в районе города Куртамыш. Всего в салоне находились 47 человек. Известно, что 11 человек были госпитализированы в Куртамышскую центральную районную больницу, за помощью позднее обратились три человека. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 7 августа сообщалось, что в районе поселка Верхнебаканский под Новороссийском пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем и упал в кювет. В результате аварии погибли на месте трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей. Всего в ДТП пострадали 44 человека.

Источник — lenta.ru
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